Cidade da Praia recebe Campeonato Nacional de Ciclismo em contra-relógio e prova em linha

A cidade da Praia recebe sábado e domingo, próximos, o campeonato de Cabo Verde de ciclismo referente a temporada 2023/2024, em mais uma organização da Federação Cabo-verdiana de Ciclistas, envolvendo os melhores praticantes do país.

A prova, segundo apurou a Inforpress junto da organização, vai ser disputada nas categorias juniores, séniores e veteranos, nas disciplinas de contra-relógio e prova em linha.

De acordo com a calendarização, o nacional da modalidade arranca no sábado, com a prova de contra-relógio, tendo como partida o Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, com passagem pela Rotunda Agostinho Alves e São Francisco numa distância de 26 quilómetros (km).

Já prova em linha, realiza-se no domingo, com tiro de partida na Cidade Velha e meta no Estádio da Várzea, com passagem pela Circular da Praia e localidades de Milho Branco, Poilão, Variante São Domingos, e Aeroporto Internacional da Praia, perfazendo uma distância de 113 Km.