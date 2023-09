Federação conta ter concurso de 25 atletas no V Campeonato Nacional de ciclismo

A Federação Cabo-verdiana de Ciclismo conta ter o concurso de 23 a 25 ciclistas de todas as regiões desportivas no V Campeonato de Cabo Verde da modalidade, que se realiza sábado e domingo próximos, em Santiago.

Segundo a Inforpress, o presidente da federação nacional da modalidade, Marques Mendes, avançou que a prova vai ser disputada nas categorias sub-23 e elite, envolvendo os três melhores classificados de cada uma das regiões desportivas, à excepção da Boa Vista, que não se fará representar, “por indisponibilidade seus ciclistas”.

O V Campeonato Nacional da modalidade, segundo esclareceu Marques Mendes, vai ser disputado nas disciplinas de contra-relógios e prova de linha e está a ser encarada com muita expectativa.

Realçou que tanto a organização como os ciclistas concorrentes estão expectantes já que a prova vai contar, de entre outros, com o concurso dos quatro ciclistas residentes que recentemente evoluíram no Mundial de Glasgow e que, conforme prognosticou, ganharam experiências e ritmos que poderão ser testadas neste nacional.

De acordo com a calendarização, o nacional da modalidade arranca no sábado, 16, com a prova de contra-relógio, tendo como partida o Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, com passagem pela Rotunda Agostinho Alves e São Francisco numa distância de 26 quilómetros.

Já a prova em linha, realiza-se no Domingo, 17, com tiro de partida na Cidade Velha e meta no Estádio da Várzea, com passagem pela Circular da Praia e localidades de Milho Branco, barragem de Poilão, Variante São Domingos e Aeroporto Internacional da Praia, perfazendo uma distância de 113 quilómetros.