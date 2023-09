Achadinha e Varanda qualificam-se para meias-finais do campeonato de futebol de veteranos

As equipas da Achadinha e Varanda são os primeiros semifinalistas do campeonato regional de futebol de veteranos de Santiago Sul, ao eliminarem a Babolacha e o Paiol, respectivamente, em jogos das quartas-de-final, realizados hoje no Estádio da Várzea.

A formação do bairro de Achadinha Cima venceu os rapazes de Achada Santo António [Babolacha] por 3-0, no jogo que abriu a corrida para as semifinais da competição que fecha a época futebolística em Santiago Sul.

Já os veteranos do Varanda, que se apontam como sérios candidatos ao título, bateram o Paiol por 2 -1.

As outras duas semifinalistas serão encontradas este domingo, com a formação do Qatar, detentora do título conquistado na época 2022/23, a medir forças com a equipa do Plateau. No outro jogo, o Reencontro defronta os veteranos da Praia.

Resultados e jogos dos quartos-de-final

Sábado,16, Estádio da Várzea: Achadinha 3– Babolacha 0 e Varanda 2 – Paiol 1

Domingo,17, Estádio da Várzea: Qatar – Plateau e Reencontro – Praia