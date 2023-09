CAN’2024: Selecção feminina de futebol realiza jogo treino com misto de Santiago

​A selecção feminina de futebol de Cabo Verde realiza terça-feira, 19, um jogo-treino com um misto de Santiago, às 16:00, no Estádio Nacional, no quadro da sua preparação para as eliminatórias do CAN com a Libéria.

A informação foi avançada hoje pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), que alterou para a tarde de hoje, 18, e dos dias 20 e 21 os treinos no Estádio Nacional, na Achada de São Filipe, para as 16:00. Segundo a Inforpress, a selecção feminina defronta a sua congénere Libéria, em jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2024. O jogo da primeira-mão está agendado para o dia 22 deste mês, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e a segunda mão, quatro dias depois, 26, em Monróvia (Libéria). Lista das convocadas: Guarda-redes: Nádia (Seven Stars), Luana (EFAT) e Jacinta (Seven Stars). Defesas: Leta (ADEC), Piny (Seven Stars), Romina (Llana – Sal), Katy (ADEC), Evy Mendes (Bayer), Mara (Mindelense), Varsénia (Seven Stars), Leh (ADEC), Dry ( Real Zaragoza -Espanha). Médias: Alcione (Mindelense), Djuá (Mindelense), Grampola (Seven Stars), Sol (Seven Stars), Joyce (Llana- Sal), Diana (Guimarães- Portugal), Leia (Amora – Portugal), Sasha (Amora – Portugal). Avançadas: Camoca (Seven Stars), Vá (Racing Power – Portugal), Leo (Amora – Portugal), Maya (Llana – Sal), Aicha (Mindelense), Joselina (SC Braga – Portugal), Sara (ADEC), Irlanda (Amora – Portugal), Melatcha (Damaense – Portugal), Kelissa (Llana – Sal), Josinha (Seven Stars) e Evy Pereira (Racing Power – Portugal).

