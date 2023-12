Atletismo: Mais de 500 atletas envolvidos no último circuito de Cabo Verde Trail Series

O ​último circuito de Cabo Verde Trail Series (CVTS) realizado nos dias 16 e 17 de Dezembro mobilizou a participação de mais de 500 atletas, desde crianças a atletas profissionais e caminheiros.

Esta informação foi avançada hoje à imprensa pelo representante da organização, Rui Marques, fazendo um “balanço positivo” do evento que está a decorrer no município de São Lourenço dos Órgãos, interior de Santiago, explicando que no sábado foi realizado o “kids trail”, envolvendo mais de 350 crianças.

Hoje, dia reservado às provas de caminhada, trail jovem, trail curto e trail longo estiveram envolvidos mais de duas centenas de atletas, sendo 18 no trail jovem, 42 no trail longo, 75 no trail curto e algumas dezenas de caminheiros, que além da caminhada, tiveram a missão de fazer a recolha de plásticos que se encontravam no percurso.

Rui Marques relembrou que a CVST tem a missão de promover a marca Cabo Verde, os seus recursos naturais, por via do desporto e do turismo, de forma a ir ao encontro das novas tendências de desenvolvimento/financiamento e economia verde, por isso, disse, é um evento que normalmente não passa nas grandes cidades, mas sim em sítios mais remotos onde as populações precisam ter alguma centralidade.

Por seu turno, o ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, ressaltou que o sentimento é de “orgulho”, justificando que este projecto foi criado há alguns anos, que tem lidado com muitas dificuldades a nível orçamental e de mobilização de recursos junto de privados, mas mesmo assim “é um projecto vencedor”.

O governante diz haver cada vez mais atletas de trail de montanha no país em todos os circuitos, cada vez mais atletas jovens a participar, o que levou à criação nas últimas edições do percurso trail jovem e que tem tido uma “adesão incrível”.

E pelo facto de realizar competições ao longo do ano, Carlos Monteiro reforçou que os atletas cabo-verdianos, melhores posicionados a nível internacional, “estão a disparar e a atingir um outro nível nas provas internacionais”.

O ministro enalteceu a participação das crianças no kids trail, sublinhando que o trail já está a fazer parte do imaginário das crianças.

Igualmente, destacou as parcerias do Ministério da Agricultura e Ambiente, mas também o do Turismo, explicando que o intuito é combinar desporto, cultura e turismo de natureza, mas também promover a sensibilização pelas questões ambientais.

Sobre o fomento do desporto nas diversas modalidades no país, realçou que é preciso um maior envolvimento por parte de privados, sociedade civil e todos os actores, enfatizando que somente o Governo não consegue dar os passos necessários para atingir o patamar desejado.

O presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, Carlos Vasconcelos, congratulou-se com mais esta edição da CVTS no município, afirmando que é uma oportunidade de divulgar as potencialidades do município, não só na área do desporto, mas também no turismo de natureza, e trabalhar na sensibilização para fenómenos naturais, ambientais, com vista a ter um ambiente mais saudável para se viver.

No município, avançou que a autarquia tem apostado na área do desporto com investimentos em infraestruturas, apoio para os jovens participarem em diversas competições nacionais, internacionais e o foco é melhorar cada vez mais.

A prova é encerrada com a Gala CVTS, para a premiação dos atletas no Centro Interpretativo de Lourenço dos Órgãos, no final do dia.

O CVTS’2023 começou a ser disputado a 15 de Julho com o “Fogo Vulcan Trail”, prova na qual se seguiu o “Santo Antão Triangle Trial”, nos finais de Setembro e início de Outubro. e termina agora com o “Trail d’Santiago”.