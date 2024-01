CAN’2023: Selecção cabo-verdiana de futebol já está na Costa do Marfim

A selecção cabo-verdiana de futebol já se encontra em Abidjan (Costa do Marfim), onde vai disputar a 34ª edição da Copa Africana das Nações, CAN’2023, prova a ser disputada de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro.

A comitiva cabo-verdiana, segundo a FCF, teve uma “bela recepção” à chegada à capital da Costa do Marfim, sendo que pelas imagens divulgadas vê-se que a selecção foi recebida por jovens “figurinos” equipados a rigor, empunhando bandeiras e símbolos cabo-verdianos com as cores dos “Tubarões Azuis” e cachecóis “Allez Cap Vert”.

A Copa Africana das Nações começa a ser disputada no sábado, 13, com a partida inaugural entre os anfitriões da Costa do Marfim e a Guiné Bissau, sendo que Cabo Verde estreia-se logo no domingo, 14, diante da sua congénere do Gana em jogo do Grupo B.

Os Tubarões Azuis voltam a jogar na quinta-feira, 19, num derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique e terminam a sua fase de grupos no dia 22, diante do Egipto.

Esta vai ser a quarta participação de Cabo Verde na CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015 e Camarões em 2021.

Todos os jogos do Grupo B serão disputados no Stade Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan.

Os 26 eleitos para Costa do Marfim

Guarda-redes: Vozinha (AS Trencin – Eslováquia), Marcio Rosa (Anadia – Portugal) e Dylan Silva (Sintrense – Portugal).

Defesas: Yannick Stopira (Boavista Praia- Pico Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), João Paulo Fernandes (Sheriff- Moldávia), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Logan Costa (Bastia – França) e Steven Moreira (Columbus- EUA).

Médios: Jamiro (San José – EUA), Kevin Pina (FK Krasnodar – Rússia), Kenny Rocha (AEZ – Chipre), Patrick Andrade (Qarabag – Azerbaijão), Cuca (União de Leiria – Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos), e Laros Duarte (Groningen – Países Baixos).

Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk – Turquia), Garry Rodrigues (Ankaragucu – Turquia), Gilson Benchimol Tavares (Benfica B – Portugal), Willy Semedo (Omonia – Chipre), Bebé (Rayo Vallecano – Espanha), Jovane Cabral (Salernitana – Itália) e Bryan Teixeira (Sturm Graz – Austria).

Divisão dos grupos

Grupo A: Costa do Marfim; Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné Bissau

Grupo B: Egipto, Gana, Cabo Verde e Moçambique

Grupo C: Senegal, Camarões, Guiné- Conacri e Gâmbia,

Grupo D: Argélia, Burkina Faso, Mauritânia e Angola,

Grupo E: Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia,

Grupo F: Marrocos, RD Congo, Zâmbia e Tanzânia