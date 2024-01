CAN’2024: “Vitória sobre Gana teve sabor especial e mostra que podemos lutar com as maiores selecções africanas” – Bubista

O seleccionador nacional, Bubista, considerou domingo, 14, que a vitória sobre o Gana teve um “sabor especial” e que demonstrou que Cabo Verde tem condições para “lutar” com as maiores selecções africanas.

A selecção cabo-verdiana de futebol sénior masculina venceu domingo, 14, a congénere do Gana por 2-1, no seu jogo de estreia no Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), a decorrer na Costa do Marfim, referente à primeira jornada do grupo B.

“No nosso primeiro CAN, em 2013, fomos eliminados nas quartas-de-final pelo Gana, portanto tem um sabor especial. Temos o nosso objectivo e respeitamos todas as selecções. Queremos demonstrar o nosso futebol ao mundo, que temos condições para lutar com as maiores selecções africanas”, disse Bubista, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Gana.

Em relação ao jogo, contou que sabia que Cabo Verde podia tirar vantagens em transições ofensivas, que proporcionaram aos jogadores cabo-verdianos várias oportunidades de golo, entretanto desperdiçadas por Bebé e Jovane Cabral.

“O Gana também teve as suas oportunidades, mas creio que merecemos a vitória. Se a vitória tivesse caído para o outro lado também seria merecido”, notou o timoneiro nacional, advertiu que Cabo Verde ainda não está qualificado e que faltam mais dois jogos.

“Qualquer das equipas do grupo ainda têm hipótese de qualificar e sabemos das suas qualidades”, avisou.

Cabo Verde lidera o grupo B com três pontos, dado que no outro jogo Moçambique e Egipto empataram a dois golos.

Os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde, voltam a entrar em campo na próxima sexta-feira, 19, para um derby lusófono ante a sua congénere de Moçambique.

Esta é a quarta participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, Guiné Equatorial, em 2015 e Camarões em 2021.

Divisão dos grupos

Grupo A: Costa do Marfim; Nigéria, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau

Grupo B: Egipto, Gana, Cabo Verde e Moçambique

Grupo C: Senegal, Camarões, Guiné-Conacri e Gâmbia

Grupo D: Argélia, Burkina Faso, Mauritânia e Angola

Grupo E: Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia

Grupo F: Marrocos, RD Congo, Zâmbia e Tanzânia