Campeão e vice-campeão da CAN eliminados nos oitavos de final

As seleções do Senegal campeão em título, e o Egipto, vice-campeão, estão fora do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023) ao “caírem” nos oitavos de final da competição.

O Senegal foi eliminado pelos anfitriões, a Costa do Marfim, nas grandes penalidades (5-4) depois de um empate a uma bola durante o tempo regulamentar e prolongamento.

Por seu lado, os “faraós” passaram pela mesma situação mas ante à República Democrática do Congo, ou seja, também caíram nos remates de 11 metros, após igualdade a uma bola durante 120 minutos.

Uma outra curiosidade é que na fase de grupos o Senegal foi a única selecção a ganhar os três jogos, passando como primeiro lugar do grupo C, com nove pontos.

Em contramão, o Egipto fez a proeza de chegar aos oitavos de final sem vitórias, com três empates, conseguindo o segundo lugar do grupo B, vencido por Cabo Verde, com apenas três pontos.

Mais ainda, é que na final da CAN’2021, realizada nos Camarões, a selecção do Senegal vencera o Egipto nas grandes penalidades (4-2), depois de a partida ter terminado com zero a zero no marcador, após o prolongamento.

O avançado senegalês Sadio Mané marcou o penálti da vitória depois de ter falhado um penálti aos 7 minutos do jogo.

A final no Estádio Olembe em Yaoundé, nos Camarões, fora anunciada como uma “batalha” entre as estrelas do Liverpool, Sadio Mané, do Senegal e Mohamed Salah, do Egipto.

Na caminhada até a final o Egipto venceu nas grandes penalidades nos oitavos de final e nas meias-finais.

O Senegal conseguiu o título inédito depois de duas finais perdidas (2002 e 2019) e o Egipto procurava o seu oitavo título africano.

Refira-se que a selecção cabo-verdiana já está apurada para disputar os quartos de final do 34º Campeonato Africano das Nações, CAN’2023.

A selecção nacional aguarda agora o vencedor do duelo entre Marrocos e África do Sul, que se realiza esta terça-feira, às 19:00, para conhecer o seu adversário nos quartos de final.

Angola, Nigéria, Guiné Conacri, RD Congo, Cabo Verde e Costa do Marfim são as seis selecções já apuradas aos quartos de final do CAN’2023, faltando apenas conhecer os vencedores das eliminatórias Marrocos x África do Sul e Mali x Burquina Faso, partidas que se realizam na tarde/noite desta terça-feira.