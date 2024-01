Egipto empata e Salah sai lesionado

Depois do empate na primeira jornada contra a selecção de Moçambique, o Egipto voltou a repetir o resultado ao empatar contra o Gana. Cabo Verde comanda o grupo com três pontos e menos um jogo.

O Egipto, treinado pelo português Rui Vitória, continua sem ganhar e, após o 2-2 de ontem com o Gana, terá de dar tudo por tudo na terceira e última jornada da fase de grupos.

O sempre favorito Egipto, ou não fosse a selecção de melhor palmarés continental, somou o segundo empate no Grupo B e novamente por 2-2, depois de já ter sido travado por Moçambique que joga hoje contra Cabo Verde.

As contrariedades são por demais evidentes para a selecção dos 'faraós', que perderam por lesão a estrela Mohamed Salah, pouco antes do intervalo, magoado nos posteriores da coxa esquerda.

A inesperada 'baixa' soma-se a um evidente fio de jogo fraco e a erros claros, a dar a entender que não será fácil a passagem aos 'oitavos', com o último jogo, contra os 'tubarões azuis', a ser decisivo.

Mohammed Kudus, médio do West Ham, marcou os dois golos do Gana, aos 45+3 e aos 71, enquanto os golos dos egípcios foram apontados por Omar Marmoush (69) e Mostafa Mohamad (74).

Com contas ainda por acertar, após o jogo de sexta-feira, Cabo Verde comanda o grupo, com três pontos, mais um do que Egipto e dois do que Moçambique e Gana.