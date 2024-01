CAN2024: Cabo Verde vence Moçambique e garante primeiro lugar do grupo

Selecção Nacional venceu, hoje, a sua congénere moçambicana por 3-0. Com esta vitória Cabo Verde garante a passagem à próxima fase no primeiro lugar do Grupo B.

Com a vitória de hoje Cabo Verde conseguiu alcançar os seis pontos no Grupo B e assegurou que passa à próxima fase da CAN no primeiro lugar uma vez que com os resultados registados até agora, o máximo que as equipas adversárias de Cabo Verde podem conseguir alcançar são os 5 pontos.

Os golos de Cabo Verde frente a Moçambique foram marcados por Bebé aos 32', Ryan Mendes aos 51' e Kevin Pina aos 69'.

Na rede social X (ex-Twitter) a CAF anunciou a eleição de Ryan Mendes como Homem do Jogo. "Um golo e uma grande performance que rendem o prémio TotalEnergies Man of the Match à estrela dos Tubarões Azuis", destacou a CAN no final do jogo.

Segue-se agora o jogo frente ao Egipto e o encontro vai ter um significado muito diferente para as duas equipas.

De um lado vai estar o Egipto, actual segundo classificado do grupo, que quererá, e precisa, vencer para garantir a passagem aos oitavos de final e do outro vai estar Cabo Verde para quem o resultado é indiferente uma vez que já conseguiu o apuramento.

Cabo Verde e Egipto defrontam-se na segunda-feira às 19 horas.