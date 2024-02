Olympiacos da Grécia anuncia contratação do internacional cabo-verdiano Jovane Cabral

O Olympiacos, da primeira divisão do futebol grego, anunciou esta quarta-feira, último dia do mercado de transferências, a contratação do internacional cabo-verdiano Jovane Cabral, que se encontra ao serviço da selecção de Cabo Verde no CAN’2023, que decorre na Costa do Marfim.

Através das suas redes sociais, o emblema helénico anunciou a contratação de Jovane Cabral, que estava cedido pelo Sporting de Portugal ao Salernitana da Itália (Serie A). " O extremo cabo-verdiano de 25 anos termina a sua ligação por empréstimo aos italianos da Salernitana e segue para nova cedência, até ao final da temporada, ficando o Olympiacos com a opção de o adquirir em definitivo a troco de três milhões de euros", precisa o site zerozero. Jovane Cabral foi titular nos quatro jogos da selecção nacional no CAN'2023 e apesar boas actuações ainda não estreou a marcar na competição.

