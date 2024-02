CAN’2023: Equipas que disputarão a final conhecidas hoje à tarde

Os finalistas da 32ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), competição na qual a selecção cabo-verdiana foi eliminada nos quartos-de-final, vão ser conhecidos hoje à tarde após a realização dos jogos das meias-finais.

De acordo com a programação da Confederação Africana de Futebol, (CAF), às 16:00 locais (15:00 de Cabo Verde), os combinados nacionais da Nigéria e África do Sul, carrasco de Cabo Verde, defrontam-se no “Stade de Bouaké”, estando a outra semi-final agendada para as 19:00 locais no “Olympic Alassane Ouattara” entre a Costa do Marfim e a RD Congo.

Os confrontos das semifinais prometem ser interessantes à medida em que a batalha pelas vagas para a grande final chega ao auge. Curiosamente, todas as quatro semifinalistas já conquistaram, pelo menos, uma vez a Taça Africana das Nações.

A anfitriã Costa do Marfim conquistou o título em 1992 e 2015, tal como a RD Congo venceu dois títulos - 1968 e 1974.

As Super Águias da Nigéria sagraram-se campeãs três vezes - 1980, 1994 e 2013, enquanto o único sucesso da África do Sul remonta a 1996, em casa.

A final realiza-se no domingo, 11, entre os dois vencedores das meias-finais, no “Olympic Alassane Ouattara” ao passo que o jogo para a atribuição do terceiro lugar, entre os semifinalistas vencidos realiza-se no sábado, 10, no Estádio Félix Houphouët-Boigny, também em Abidjan.

Cabo Verde, refira-se, caiu nos quartos-de-final diante da África do Sul (através do desempate pela marca de grande penalidade, depois do nulo nos 10 minutos), pelo que deixou a prova com um registo de cinco jogos que redundaram em três vitórias e dois empates.