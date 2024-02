Basquetebol: Internacional cabo-verdiano Keven Gomes lesiona-se com alguma gravidade no FC Porto

O basquetebolista internacional cabo-verdiano Keven Gomes lesionou-se esta semana com alguma gravidade ao serviço do Futebol Clube do Porto (Portugal), pelo que a presente época desportiva está dada como terminada, anunciou o próprio jogador.

“Esta temporada chega ao fim muito mais cedo do que eu esperava. Agora é hora de recarregar as boas energias, reconstruir meu eu, recuperar a resistência do meu corpo, minha mente e voltar mais forte do que nunca”, referiu o poste cabo-verdiano de 2.11 metros na sua rede social. Nesta sua mensagem, o poste cabo-verdiano de 28 anos tranquilizou o clube, adeptos, fãs e familiares dizendo que ainda não terminou e que foi “apenas um pequeno revés para um retorno maior”. À este contrariedade, o atleta cabo-verdiano foi prontamente reconfortado pelo seleccionador de basquetebol de Cabo Verde, Emanuel Trovoada, que desejou rápidas melhores ao jogador, convicto de que “regressará mais forte” para continuar a competir ao mais alto nível. Keven Gomes tem marcado, de forma sistemática, a sua presença nos trabalhos da selecção nacional de Cabo Verde nas provas de carácter africanas, mundiais ou pré-olímpicos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.