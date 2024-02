Faleceu “mister” Djédji fundador e mentor da Escola de Preparação Integral de Futebol (EPIF)

Faleceu hoje, na Cidade da Praia, José Maria Lobo, mais conhecido por Djédji, fundador da Escola de Preparação Integral de Futebol (EPIF), responsável pela formação, nas últimas décadas, dos melhores futebolistas cabo-verdianos.

Durante mais de 30 anos, Djédji, que faleceu no Hospital Universitária da Praia, trabalhou com a formação de jovens, com o objectivo de promover a prática do desporto, a capacitação e a reinserção de crianças e de jovens em situação difícil.

Na sua página de facebook, amigos e familiares deixam mensagens de consternação, considerando, como escreveu Danielson Barros, dirigente dos Travadores, que faleceu “um dos maiores dinamizadores” do futebol cabo-verdiano.

O sucesso da EPIF e do trabalho desenvolvido pelo mister Djédji, como é carinhosamente chamado pelos seus pupilos, é notório pelo percurso de jogadores como Stopira, Zé Luís, Platini Babanco, Jovane Cabral, Patrick Andrade e Kuca, todos internacionais cabo-verdianos.

A EPIF foi fundada em Julho de 1990 por José Maria Ramos Lobo (mister “Djedji”) e Diego Caballero, a fim de promover a prática do desporto, a formação e a reinserção das crianças e dos jovens em situação difícil.

De uma Associação foi transformada numa Fundação e actualmente trabalha com perto de 200 crianças e jovens oriundos de diversos meios sociais, prosseguindo com a sua missão e seus objectivos de estimular e preparar as crianças e os jovens para a actividade futebolística.

Ao longo desses anos, a EPIF tem trabalhado na formação desportiva e participado em diversas competições, conquistando vários troféus, destacando-se tanto pelos resultados competitivos, como pelo elevado sentido de disciplina e fair play.

A Fundação Escola de Preparação Integral de Futebol (FEPIF) tem como objectivo primordial o desenvolvimento do desporto, a sua prática e o seu emprego como ferramenta de equilíbrio social, a protecção de menores em Cabo Verde sem esquecer da sua preparação para uma vida digna, bem como a igualdade de géneros.