“Boxing road to Paris’2024”: Pugilistas cabo-verdianos competem para qualificação olímpica na Itália

​Os pugilistas internacionais cabo-verdianos David Pina, (51kg), Bruno Fernandes (71kg) e Nancy Moreira (66kg) encontram-se na Itália para, a partir de oje, competirem na qualificação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Cabo Verde, de acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, estreia-se no “Boxing road to Paris’2024” com o atleta David Pina (51 kg), às 11:00 de Cabo Verde, para defrontar o Martín Molina, da Espanha.

O torneio qualificativo reúne atletas oriundos de todas as partes do mundo e acontece de hoje a segunda-feira, 11.

Para se qualificar, os pugilistas terão de atingir, pelo menos, as meias-finais.

David Pina, Bruno Fernandes e Nancy Moreira são os três pugilistas bolseiros de Solidariedade Olímpica para Jogos Olímpicos Paris’2024.