Boxe/Paris’2024”: David Pina defronta atleta sul-coreano no torneio qualificativo

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina (51 quilogramas) defronta esta quarta-feira, 06, o sul-coreano Kim Inkyu, nas oitavas-de-final do torneio qualificativo para os Jogos Olímpicos Paris’2024, que decorre na Itália.

No último sábado, na sua estreia na competição, o atleta santa-cruzense venceu o espanhol Martín Molina, medalha de bronze no campeonato mundial do ano passado, realizado em Tashkent, no Uzbequistão.

"Estou tão feliz por ganhar a minha primeira luta contra um adversário que muitas pessoas pensavam que iria ganhar facilmente", disse David Pina, numa publicação na sua página nas redes sociais.

"Ele venceu o primeiro round por 3-2. O meu treinador me encorajou entre as rodadas, disse que devo ganhar a luta porque é muito importante para nossos planos. Depois disso, tomei o comando e ganhei o segundo round, o terceiro foi a par mas fui mais agressivo”, contou.

O torneio qualificativo, que reúne atletas oriundos de todas as partes do mundo, decorre até 11 deste mês e para se qualificar para os Jogos Olímpicos os atletas terão de atingir, pelo menos, as meias-finais.

David Pina, Bruno Fernandes e Nancy Moreira são os três pugilistas bolseiros de Solidariedade Olímpica para Jogos Olímpicos Paris’2024.