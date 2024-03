Elenise Mendes da Emicela Team Cabo Verde vence Fôz Coa Douro Trail em Portugal

A fundista cabo-verdiana Elenise Mendes, da Emicela Team Cabo Verde, conquistou hoje a prova Fôz Coa Douro Trail Adventure em Portugal na distância curta, 15.5 quilómetros, com o tempo de 01 horas, 41 minutos e 00 segundos.

A atleta de Santa Catarina de Santiago destacou-se assim do quinteto cabo-verdiano nesta prova internacional nesta região de Portugal, onde a Emicela Team Cabo Verde viu o atleta Iderlindo Barros, do concelho de São Domingos (Santiago), subir o pódio, ao classificar-se no terceiro lugar do trail na distância dos 20 Km.

Por sua vez Edson Correia, da região desportiva de São Nicolau, ficou na mira do pódio, ao cortar a meta da prova dos 15.5 Km no quarto lugar.

Ainda para a prova dos 20 Km, Márcio Tavares, também atleta proveniente de São Domingos, terminou no 13º lugar, enquanto Mário Cardoso, do mesmo município, cortou a meta no 18º.

Esta prova do trail vai ser disputada durante três dias e em três etapas, nas distâncias dos 10, 15, 31 e 46 quilómetros.

O Foz Côa Douro Trail Adventure (FCDTA) é uma organização da Carlos Sá Nature Events, com o apoio do município de Vila Nova Foz Côa e realiza-se de 08 a 10 deste mês.