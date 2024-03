A ilha do Sal vai ser palco da segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar (ODE) - Sal'2024, a acontecer de 22 a 28 deste mês e estima-se a participação de 588 alunos/atletas de todas das ilhas.

Em nota de imprensa, o Governo, através do Ministério da Educação, informa ainda que este evento desportivo e educativo levará à ilha do Sal 108 professores/treinadores, 34 árbitros, dez chefes de missão e dez chefes de delegações escolar, totalizando 751 participantes.

Durante quatro dias, os atletas vão competir nas modalidades de atletismo, desporto adaptado, andebol, futsal, basket 3x3 e xadrez, envolvendo jovens da faixa etária até aos 16 anos.

As Olimpíadas do Desporto Escolar, evento que conta com a parceria técnica do Desporto e da Juventude (IDJ), têm como propósito aumentar a participação dos alunos em actividades desportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas de todos os concelhos do país.

Pretendem ainda, acrescenta a mesma fonte, promover a ampla mobilização da população estudantil em torno do desporto e estimular a prática da actividade física como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania activa.

"Ao educar os adolescentes e jovens por meio da prática desportiva escolar estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção da cidadania e dos valores do desporto", precisa.

A prática desportiva, esclarece o documento enviado à Inforpress, aponta para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação, dentro do espírito de compreensão e tolerância mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play.

É um evento previsto no programa de actividades do Desporto Escolar, que resulta da realização de Jogos Escolares Regionais.

No ano passado foram realizadas na cidade da Praia, entre 27 de Março e 02 de Abril, e contaram com mais de 400 alunos de todas as escolas do país.