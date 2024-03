Boxing road to Paris: Nancy Moreira consegue segunda vitória e aproxima-se da qualificação

A pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira, campeã d’África, venceu este sábado, a venezuelana Yuliannys, por 5-0, e chega à terceira ronda do torneio de qualificação para Paris’2024, que decorre em Milão, na Itália.

“Combate duro, atleta muito forte fisicamente. Um passo para conseguir a qualificação”, escreveu a atleta nas redes-sociais.

Já o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) refere que a atleta cabo-verdiana está mais próxima das meias-finais, "etapa que dá direito a qualificação Olímpica".

Nancy Moreira volta a competir na segunda-feira, 11, desta vez contra uma adversária italiana.

No seu combate de estreia neste torneio de qualificação, a "boxeur" cabo-verdiana venceu a ugandesa Emily Nakalema, na categoria dos 66 quilogramas.

Nancy Moreira é a última esperança de Cabo Verde neste torneio de qualificação, depois das eliminações de David Pina nos 51 quilogramas (nos 16-avos da final) e de Bruno Fernandes (71 Kg) na primeira ronda.

O torneio qualificativo, que reúne atletas oriundos de todas as partes do mundo, decorre até 11 deste mês e para se qualificar para os Jogos Olímpicos os pugilistas terão de atingir, pelo menos, as meias-finais.

David Pina, Bruno Fernandes e Nancy Moreira são os três pugilistas bolseiros de Solidariedade Olímpica para Jogos Olímpicos Paris’2024.