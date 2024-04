Futebol: Faleceu nos EUA antigo internacional cabo-verdiano Nilton Fernandes

Faleceu no domingo, 31 de Março, nos Estados Unidos da América (EUA), vítima de doença prolongada, o antigo futebolista internacional cabo-verdiano Nilton Fernandes.

Informações avançadas pelo jornal português Abola, avançam que Nilton Fernandes, conhecido no meio futebolístico como Berrá, vinha há algum tempo padecendo de um cancro renal e que o Sindicato dos Jogadores de Portugal lançara, no passado mês de Fevereiro, uma campanha de angariação de fundos para ajudar no tratamento.

O Boavista de Portugal, clube onde se formou, em comunicado, lamenta profundamente o falecimento do antigo internacional cabo-verdiano por sete ocasiões.

«Nilton Fernandes, que fez a sua formação como atleta no Boavista FC, realizou 16 jogos pela equipa principal na época de 1999/2000, três dos quais na Liga dos Campeões», acrescentou o emblema axadrezado português.

Para além do Boavista, Nilton Fernandes jogou no Desportivo das Aves , Gil Vicente e Penafiel, todas no campeonato português da primeira divisão.

Representou ainda a Esposende, o FC Marco e o Salgueiros em Portugal passando depois pela Eslovénia, pelo Chipre, pela Bulgária e por Israel, onde acabou a carreira, na época 2011/12.