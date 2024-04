Estádio Nacional recebe visita de engenheiros da República Popular da China

Uma equipa de engenheiros da República Popular da China visitou hoje o Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, para avaliar as obras que foram edificadas no quadro da cooperação sino-cabo-verdiana.

A referida visita de avaliação técnica, de acordo com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) decorrerá até ao próximo sábado, dia 13, sendo que “no final, haverá um encontro onde serão delineadas novas intervenções relacionadas com cuidados e manutenção desta que é a maior infra-estrutura desportiva do país.

As últimas intervenções de fundo feitas no Estádio Nacional, refira-se, datam de Março do ano transacto, que resultaram na substituição do relvado sintético por um novo e certificado pela FIFA, bem como alterações na pista, cobertura e pintura de bancadas e ferragens, manutenção dos geradores, lavandaria, cozinha e refeitório, rampa para pessoas com deficiência, túnel, banco de suplentes e cadeiras de bancada”.

Esta intervenção teve impacto directo, já que logo da reinauguração, a Confederação Africana de Futebol (CAF) levantou a interdição do Estádio Nacional e autorizou o jogo da selecção nacional, pelo que, a partir dessa data, a selecção voltou a competir no seu quartel nacional.

Nos últimos anos, o Estádio Nacional, com capacidade para 15 mil espectadores, tem alojado as selecções nacionais e outros atletas, e tem acolhido campeonatos e competições nas várias modalidades desportivas e iniciativas juvenis.

Inaugurado em 2014, o Estádio Nacional teve a sua construção financiada pelo governo chinês e foi construída em cerca de quatro anos.