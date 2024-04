Maio: Barreirense vence Académica do Maio 5-0 e sagra-se campeão regional do Maio

A equipa do Barreirense venceu esta quarta-feira, no estádio municipal Dau d'Segunda, a sua adversária, a turma da Academica do Maio por 5 bolas a zero e sagra-se campeã regional da época futebolistica 2023/24.

Os golos foram apontados na primeira parte por Silá e Jairson, sendo que Silá viria a apontar outro tento no início da etapa complementar, Fábio ampliou o marcador e Gilmar fechou a contagem. Com este resultado, a turma da vila do Barreiro volta à ribalta do regional do Maio depois de no ano passado ter sido ultrapassada pelo rival o Figueirense, que nesta época foi o grande ausente. Desfecho que deixou o treinador Fernando Jorge da Graça satisfeito por conseguir atingir mais um título regional à frente da turma de Barreirense, que conforme afiançou foi a melhor equipa durante a temporada. Sublinhou que conseguiram vencer a supertaça e agora o campeonato, um dos objectivos tracados para a presente época, pelo que falta conquistar a taça Djarmai, que vai ser disputada no próximo domingo frente aos Onze Unidos, prova que também almejam vencer. "Queremos vencer a taça Djarmai para terminarmos a época em grande e fazer a história, porque não me lembro de a equipa ter conseguido vencer todas as provas na mesma época", enfatizou, realçando que tem pela frente um adversário difícil. Notou que que esta época foi um pouco desequilibrada, uma vez que houve números de equipas inferiores em relação a época transacta, de todo modo enalteceu a aposta do Académico 83 nos jovens da ilha e aproveitou para exortar os colegas a apostarem cada vez mais na prata da casa e a não desistirem. Por seu lado, Silá, que bisou na partida, disse estar feliz por conseguir ajudar a sua equipa a conquistar o título na sua primeira época na ilha e prometeu fazer os esforços para continuar a ajudar a equipa fazer uma boa prova no campeonato nacional.

