Fogo Vulcan Trail: Valter Araújo e Edna Lima venceram subida ao vulcão

A edição 2024 do Cabo Verde Trail Series começou este sábado com a etapa do km vertical

Valter Araújo, da Emicela, foi o primeiro a chegar com o tempo de 50 minutos e 1 segundo, menos 1 minuto que o primeiro classificado do ano passado, o português Miguel Arsénio. Em segundo lugar chegou António Pereira, do Atletas por Amor, com 50 minutos e 7 segundos, Lucas Silva da Emicela completou o pódio masculino com um tempo de subida de 53 minutos.

Nos femininos, Edna Lima chegou em primeiro lugar, com 1 hora 4 minutos e 27 segundos. A atleta da Emicela revalidou o título do ano passado, mas melhorou o tempo em quase 5 minutos. Miriam Santos, da equipa Juzin D’Liza, foi a segunda mulher a chegar ao pico, com 1 hora, 18 minutos e 1 segundo, seguida de Ana Furtado da Emicela com 1 hora, 31 minutos e 17 segundos.

30 atletas (o máximo possível nesta prova) partiram de Chã das Caldeiras rumo ao ponto mais alto de Cabo Verde, o pico do vulcão do Fogo.

À tarde foi a vez de mais de 200 crianças participarem no Kids Trail, iniciativa que pretende promover o desporto, a protecção do meio ambiente e um estilo de vida saudável.

Este domingo é a vez das provas principais: Trail (33 km), Trail Sprint (13 km), Trail Jovem (8km). A partida está marcada para as 8 horas, junto à Sede do Parque Natural do Fogo, em Chã das Caldeiras. Às 9 horas, do mesmo local, parte a caminhada, mantendo o conceito iniciado no ano passado, onde os caminhantes vão, ao longo do caminho, recolhendo plástico.

O Cabo Verde Trail Series é um evento que derivou do Cabo Verde Triangle Trail, criado em2019, e que tem como objectivo posicionar Cabo Verde como um destino de referência de trail run no Mundo.

Este ano, na 3ª edição como Cabo Verde Trail Series, a prova conta com 4 etapas: Fogo Vulcan Trail, Trail d’Santiago, São Nicolau Trail e Santo Antão Triangle Trail.