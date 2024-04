Valter Araújo e Edna Lima repetem vitórias no 2º dia do Fogo Vulcan Trail

Marcaram presença 73 atletas, masculinos e femininos, divididos pelo Trail, Sprint Trail e Trail Jovem.

O segundo e último dia do Fogo Vulcan Trail - Run on Lava chegou ao fim, com as provas principais a acontecerem este domingo em Chã das Caldeiras.

Segundo a organização, este percurso foi mais difícil do que no ano passado, com os atletas a percorrer os 33 km (Trail) ou os 13 km (Trail Sprint) por subidas íngremes, descidas vertiginosas, rios de lava e caminhos de jorra.

Valter Araújo e Edna Lima, ambos da Emicela, sagraram-se os vencedores do Trail longo. Os atletas já tinham vencido ontem o Km vertical (subida ao vulcão).

No Trail Sprint (trail curto) seis atletas decidiram chegar juntos à meta, em sinal de solidariedade e fair play devido ao apoio mútuo durante o percurso. Assim, a organização decidiu dividir os 3 primeiros prémios pelos atletas que chegaram ex-aequo em primeiro: Anilton Silva, atleta Individual, Cavickon Fortes, Emicela, Edy Monteiro, Emicela, Lucas Silva, Emicela, Quelton Lomba, Grupo Desportivo RGS Atletismo e Wilson Luz, Individual.

Nos femininos, Élenise Mendes foi quem chegou primeiro à meta do Trail Sprint.

O FVT incluiu também uma caminhada ecológica de 6 km, onde os participantes recolheram lixo ao longo do percurso. O lixo foi posteriormente separado na sede do Parque Natural do Fogo e o plástico será enviado para a empresa Caboplast para tratamento.

A próxima etapa do Cabo Verde Trail Series acontece na ilha de Santiago nos dias 15 e 16 de Junho. O CVTS vai também passar por São Nicolau, em Setembro, e por Santo Antão, em Dezembro.