Ilha do Sal vai acolher a segunda edição do “Inter-Ilhas” de futsal

A segunda edição do nacional do “Inter-Ilhas” de futsal masculino vai ser disputada de 01 a 07 de Setembro na ilha do Sal, anunciou hoje o movimento “Juntos Pela Oficialização do futsal em Cabo Verde”.

De acordo com informações avançadas à Inforpress pelo movimento “Juntos pela oficialização do futsal em Cabo Verde”, organizador desta prova, as nove equipas representativas das ilhas estão divididas em três grupos de outras tantas equipas.

Sob o lema “ futsal na promoção da saúde mental”, Sal, Fogo e Maio partilham o grupo A, São Vicente, Brava e Boa Vista agrupam-se na poule B, ao passo que São Nicolau, Santiago e Santo Antão constituem o Grupo C.

De acordo com a programação, na abertura da competição, Sal (anfitrião e terceiro classificado em 2022) recebe a sua congénere do Fogo e no segundo jogo do dia 01 de Setembro, São Vicente actual campeã nacional, inicia a defesa do título ante a selecção da Brava.

Já a vice-campeã (São Nicolau) defronta Santiago no segundo dia.

“Esta competição é uma forte aposta do movimento em prol do impulsionamento da oficialização do futsal no país e de tudo fará para habituar os amantes desta modalidade aos grandes palcos do futsal a altura do talento cabo-verdiano enquanto não houver competições oficiais”, referiu o presidente deste movimento, Ivan Ramos.

Este dirigente assegura que o nacional do inter-Ilhas edição 2024 já conta com o um forte envolvimento da Câmara Municipal do Sal, enquanto parceiro indispensável para a concretização deste projecto e que a organização está determinada em trabalhar para que todas as ilhas consigam, efectivamebnte, estar presente nesta competição.

Fundado em Julho de 2021, o movimento “Juntos pela Oficialização do Futsal em Cabo Verde” pretende sensibilizar os jovens para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.