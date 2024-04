Nancy Moreira estreia-se esta quarta-feira no Mandela African Cup na África do Sul

A pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira, número dois do “ranking” mundial nos 66 Kg, compete com a queniana Friza Anyango, hoje no Mandela African Boxing Cup, na África do Sul.

A pugilista, que reside em Portugal, bolseira de Solidariedade Olímpica, promete muita luta nesta prova que se disputa na cidade sul-africana de Durban, e que antecede a sua participação na última janela de qualificação na Tailândia, prova qualificável para Jogos Olímpicos Paris’2024. Cabo Verde está ainda representado nesta prova, que decorre de 15 a 21 do corrente, pelo pugilista Bruno Fernandes, que se estreia na sexta-feira, 19, diante de Mbiya Kulenguluke, na categoria de -71 Kg. Os dois atletas estão acompanhados pelo treinador Jorge Silva.

