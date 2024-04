Natação: Cabo Verde leva nove atletas ao 16º Campeonato Africano em Luanda

Cabo Verde vai estar representado no 16º Campeonato Africano das Nações que se realiza de 30 de Abril a 05 de Maio em Luanda (Angola) por nove nadadores, dos quais cinco masculinos e quatro femininos.

Segundo avançou o presidente da Federação Cabo-verdiana de Natação, Avelino Bonifácio, Cabo Verde vai levar a maior e “a mais representativa delegação de sempre” constituída por cinco atletas seniores e quatro juniores, com a particularidade de dois destes atletas serem ainda da categoria infantis.

O país aposta numa fusão entre a comunidade diaspórica e residentes, pelo que a delegação crioula vai ser composta por quatro atletas que evoluem nos Estados Unidos da América, três em Cabo Verde, um em França e um nas Ilhas Maurícias.

“Com esses atletas poderemos participar em quase todas as provas em competição, incluindo as estafetas, tanto masculinas e femininas, quanto mistas”, assegurou o dirigente da federação nacional da modalidade.

A delegação cabo-verdiana para a missão Luanda, integra ainda o director técnico da federação, José Maria de la Branca, e o secretário-geral Enrique Alhinho.

De acordo com a programação federativa, a comitiva cabo-verdiana concentra-se em Luanda a 28 do corrente, para a última fase do estágio.