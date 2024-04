Andebol/Santiago Sul: Definidas as quatro equipas semifinalistas do campeonato sénior masculino

O campeonato regional de andebol de Santiago Sul entra hoje na décima e última jornada e com a definição das quatro equipas apuradas para as meias-finais da prova.

As formações do Asa Stars, que lidera esta fase regular com 25 pontos, do Girassol (21 pontos), do Paiol (19 pontos) e dos Garridos (18 pontos) são as equipas que transitam para a fase a eliminar.

A Universidade de Santiago, com 16 pontos, e a Info, com nove, ficaram eliminadas.

No entanto resta saber as posições das equipas para definir os confrontos das semifinais, que colocará frente-a-frente o primeiro classificado contra o quarto e com o segundo a defrontar o terceiro.

Nesta ronda, os actuais campeões nacionais, os Asa Stars, defrontam, a partir das 19:30, no pavilhão Vavá Duarte, a formação do Paiol, que ocupa a terceira posição com 19 pontos.

A anteceder à esta partida, o Girassol, no segundo lugar com 21 pontos, terá pela frente a Universidade de Santiago (US).

Esta jornada encerra-se no domingo, 21, com a "lanterna-vermelha", a Info, a defrontar a equipa dos Garridos.

A prova, disputada a uma volta, conta com a participação de seis equipas e os quatro primeiros classificados vão disputar os play-off de acesso à final.

As equipas ganham três pontos por vitória, um pela derrota e dois cada em caso de empate, conforme o regulamento da Associação Regional de Andebol de Santiago Sul.

Jogos da décima e última jornada:

Sexta-feira, 19: Girassol-US e Asa Stars-Paiol;

Sábado, 20: Info-Os Garridos;

Na classificação, Asa Stars lidera com 25 pontos, seguido do Girassol (21pontos), Paiol (19 pontos), Garridos (18 pontos), US (16 pontos) e Info (nove pontos).