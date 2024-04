‘Street Basket’: Fundação Fidel Mendonça leva “Team Cabo Verde Tubarões Azuis” à França

Cabo Verde vai estar representado por uma equipa intitulada “Team Cabo Verde Tubarões Azuis” num torneio internacional de “Street Basket 3x3” em França, numa iniciativa da Fundação Fidel Mendonça, antigo capitão da selecção de Cabo Verde de basquetebol.

Para esta representação, o mentor da fundação seleccionou três jogadores da equipa do Prédio, equipa na qual milita no regional de Santiago Sul, Patrick, Gabriel Correia e Angelito, como forma de incentivar os jovens praticantes e com títulos conquistados à prática da modalidade.

Fidel Mendonça vincou a ideia de passar a organizar um conjunto de torneios, masculino e feminino, nas diversas faixas etárias, como forma de o campeão representar o arquipélago neste torneio rua 3x3, em França, mediante requisitos claros como fair-play acima de tudo.

O “Team Cabo Verde Tubarões Azuis” partiu hoje para França.