​O campeonato nacional de futebol arranca hoje com a equipa da Palmeira do Sal a iniciar a defesa do título, em casa, frente à formação do Barreirense do Maio, em jogo referente à primeira jornada do grupo B.

O jogo está agendado para as 16:00, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, e vai ser dirigido por um trio de arbitragem de São Vicente liderado por Olavo Lopes, tendo como assistentes Benedito dos Santos e Fredilson da Luz (Sal).

De acordo com o calendário divulgado pela FCF, no outro jogo deste grupo a Morabeza da Brava recebe, no domingo, 05, no Estádio Aquiles de Oliveira, na Cidade de Nova Sintra, o Varandinha de Tarrafal de Santiago, que é o representante de Santiago Norte.

No grupo A, a Académica do Fogo recebe a Juventude da Boa Vista, no Campo de São Lourenço, e o Académico do Sal será, no domingo, 05, o anfitrião do Rosariense (Santo Antão Norte), no Estádio Marcelo Leitão.

Esta primeira ronda fica completa com o representante de São Nicolau, a Ultramarina, a receber os Sanjoanenses de Santo Antão Sul e com o Boavista da Praia a defrontar o Derby, campeão de São Vicente, em jogos a contar para o Grupo C.

O campeonato nacional, cujo arranque estava agendado para o último fim de semana de Abril, teve um adiamento devido a problemas de transporte inter-ilhas, pelo que a final que está marcada para 05 de Julho no Estádio Nacional, na Praia, poderá também ser adiada.



Jogos da primeira jornada:

Grupo A

Sábado, 04, 16:00: Campo de São Lourenço (FOGO): Académica – Juventude;

Domingo, 05, 16:00: Estádio Marcelo Leitão (Sal): Académico – Rosariense;



Grupo B

Sábado, 04, 16:00 – Estádio Marcelo Leitão (Sal): Palmeira – Barreirense;

Domingo, 05, 16:00 – Estádio Aquiles de Oliveira (Brava): Morabeza – Varandinha;



Grupo C

Sábado, 04, 16:00: Estádio Orlando Rodrigues (São Nicolau): Ultramarina – Sanjoanenses

Estádio da Várzea (Praia): Boavista da Praia – Derby



Composição dos grupos:

Grupos Grupo A – Rosariense (Santo Antão Norte), Académico (Sal), Académica (Fogo) e Juventude (Boa Vista);



Grupo B – Palmeira (campeão em título), Morabeza (Brava), Varandinha (Santiago Norte) e Barreirense (Maio)

Grupo C – Sanjoanenses (Santo Antão Sul), Derby (São Vicente), Boavista (Santiago Sul) e Ultramarina ( São Nicolau).