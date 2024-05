Ciclismo: Trinta e cinco ciclistas participam domingo no Giro Praia 2024

Trinta e cinco ciclistas participam este domingo, no Giro Praia 2024, prova de ciclismo organizada anualmente pela associação regional da modalidade.

De acordo com a organização, a prova, de 110 quilómetros, tem como partida e meta no Largo do Estádio da Várzea, na Praia, e duas voltas a São Francisco.

Os participantes, de quase todas as ilhas do arquipélago, vão concorrer nas categorias Jovens (menores de 23 anos), Elite (sénior) e Master (maiores de 40 anos).

Na edição anterior, Eliezer Soares foi o grande vencedor da prova, numa competição que contou com a participação de 33 ciclistas.

A prova acontece âmbito das festividades do Município da Praia, efeméride que se celebra a 19 de Maio.