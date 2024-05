Nélio Cruz da ilha de São Vicente vence Giro Praia 2024

O ciclista internacional Nélio Cruz, de 22 anos de idade, natural de São Vicente, venceu hoje, na Cidade da Praia, o Giro Praia 2024 que contou com a participação de 30 ciclistas.

No período de três horas e 19 minutos de prova, o ciclista cortou a meta em primeiro lugar num sprint envolvendo apenas dois concorrentes, com Eliezer Soares, do Sal, terminando em segundo lugar, Ruben Júnior, de Santo Antão, em terceiro lugar, e Leandro Costa, de São Nicolau, em quarto lugar.

Organizado pela Câmara Municipal da Praia, em parceria com a Associação Regional de Ciclismo de Santiago Sul, a prova de 110 quilómetros (km) e uma altimetria acumulada de 1.640m, teve partida e meta no Estádio Nacional e duas voltas a Sambala.

"Nem sei como explicar como estou a sentir hoje, faz tempo que corro atrás desta vitória. Só para ter uma ideia, no ano passado fiquei em 11º lugar, um resultado totalmente negativo para mim, por ser um campeão de Cabo Verde. Mas o certo é que não baixei a guarda, não parei de lutar. Um ano se passou e hoje vim mostrar o que sou capaz de fazer e consegui o primeiro lugar”, ressaltou Nélio Cruz em declarações à imprensa.

O ciclista, que esteve numa disputa acirrada com Eliezer Soares, que no ano passado foi o campeão do Giro Praia, admitiu que trabalhou para vencê-lo desta vez, por isso essa vitória tem um sabor “inexplicável”.

"Vim para o sprint com Eliezer Soares, que foi campeão no ano passado. E este ano vim com a ideia de batê-lo. Ele também tinha a ideia de que eu era um dos possíveis concorrentes vencedores. Mas dei o meu melhor no sprint e consegui ser mais rápido no final e a sensação é superpositiva e inexplicável”, ressaltou Nélio para quem foi uma disputa “difícil”.

"A prova contou com aproximadamente 35 ciclistas distribuídos em três categorias: Elite, cujos vencedores já foram citados, categoria jovem no qual Nélio Cruz de São Vicente também foi o vencedor da prova, com Leandro Brito de São Nicolau em segundo lugar e Leonardo Cosme de São Nicolau em terceiro lugar.

Já na categoria Master, Didy Soares do Sal conquistou o primeiro lugar, seguido por Nelson Miranda de São Vicente em segundo lugar.

O presidente da Associação Regional de Ciclismo de Santiago Sul, Manuel Gomes, avançou que, com excepção da Ilha Brava, todas as ilhas do País estiveram representadas.

Avançou ainda que o Giro Praia, que vai na sua segunda edição, é uma prova que estava parada há alguns anos e, desde o ano passado, com a nova direcção da associação, a equipa quis promover novamente esta prova que “marca” a cidade da Praia.