Basquetebol/Santiago Sul: Prédio e ABC partem em vantagem para a final em sénior masculino

As equipas do Prédio e do ABC partem em vantagem nos play-off de acesso à final do regional de basquetebol de Santiago Sul, em sénior masculino, que é disputado no sistema a melhor de três jogos.

A formação de Achada Santo António [Prédio] venceu o Bairro por 76 -72, porquanto o ABC bateu o Revolutio por 76 -64, no primeiro jogo dos play-off, em jogos realizados esta quarta-feira, 15, no pavilhão Vavá Duarte, na Praia. A segunda partida acontece no sábado, 18, a partir da 19:30, também no Pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia. O regional de Santiago Sul época 2023/2024, que contou com nove equipas, marca o regresso da histórica formação do Bairro e as estreias das equipas Veteranos, São Filipe e Achadinha. A primeira fase foi disputada no sistema de todos contra todos, a duas voltas, e transitaram para a fase do play-off as quatro melhores classificadas. Conforme o regulamento da competição, o primeiro classificado da fase regular (Prédio) joga com o quarto (Bairro), e segundo (ABC) defronta o terceiro classificado (Revolution). Na classificação final da fase preliminar o Prédio liderou com 46 pontos, seguido de ABC, como os mesmos pontos, Revolutions (38), Bairro (34), Veteranos (32), São Filipe (30), Guardiões (26), Achadinha (18) e Maracanã (desclassificado).

