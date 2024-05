Ilha da Boa Vista recebe em Junho o Campeonato de Cabo Verde de Ciclismo

A Ilha da Boa Vista acolhe no mês de Junho o Campeonato de Cabo Verde de Ciclismo, organizado pela Associação Regional de Ciclismo da ilha, que já está a articular o evento com a federação da modalidade.

O presidente da Associação Regional de Ciclismo da Boa Vista, Ramiro Rodrigues, revelou que o nacional vai ser disputado nas modalidades de contrarrelógio e em linha e enquadra-se numa série de actividades previstas na ilha durante a semana, que abarca conversas abertas e actividades culturais, entre outros eventos.

A iniciativa, que tem já garantida a presença de dois técnicos da Federação Portuguesa de Ciclismo, segundo adiantou Rodrigues, vai levar os ciclistas aos povoados e conta com o envolvimento da Câmara Municipal da Boa Vista.

Esta promete disponibilizar 500 contos e espaços para realização das actividades, de modo que a ilha esteja em sintonia com este investimento.

O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, enalteceu que a ilha no seu todo estará de “braços abertos” para receber a caravana do ciclismo, alegando tratar-se de um investimento desportivo “tão importante” e que vai “elevar o turismo desportivo” e fazer com que a ilha seja “palco do desporto nacional”.