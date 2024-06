Equipa sub-11 da EFAT já tem vistos de entrada em Portugal

Escola de Futebol de Achada Grande Trás (EFAT) vai participar no torneio de futebol Internacional Barcelos CUP

Na última terça-feira, dia 4, a direcção da EFAT convocou a imprensa para manifestar a sua “indignação” com a recusa de visto à equipa de futebol para participar na referida competição.

Em comunicado de imprensa, este sábado, a EFAT esclareceu que face à recusa de vistos em primeira instância, apresentaram uma reclamação junto do Centro Comum de Visto (CCV) e “aconteceu a resposta que tanto se esperava”.

“Todo o processo decorreu em clima de diálogo com os responsáveis daquela instituição, em que os mesmos justificam que a primeira recusa dos vistos se deveu à intenção de salvaguardar a integridade e segurança das crianças envolvidas em virtude de algumas dúvidas levantadas na análise do processo que, no entanto, já foram ultrapassadas”, explica o comunicado.

Entretanto, adverte, que sem pretensão de interferir no normal funcionamento nem pôr em causa a boa-fé e as atribuições do CCV, que toda essa situação podia ter sido evitada com uma audiência prévia para eventuais esclarecimentos com os responsáveis da EFAT.

“Assim, a bem da verdade, reconhecemos os esforços feitos pelos funcionários e responsáveis do CCV em conceder todos os respectivos, de modo a permitir que haja uma maior margem temporal para preparação da viagem que será na próxima quinta-feira, 13 de Junho”, refere.

A II edição do Torneio Internacional de Futebol Barcelos CUP 2024, no escalão sub-11, realiza-se de 13 a 22 do corrente em Barcelos e a EFAT é a única representante de Cabo Verde, e de África, convidada para o evento.