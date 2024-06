Académico do Sal, Palmeira , Boavista da Praia e Derby são as semifinalistas do Campeonato CV

A equipa da Palmeira do Sal e o Derby de São Vicente, acompanham Académico do Sal e Boavista da Praia, que já haviam confirmado a passagem às meias-finais. O sorteio das meias-finais do campeonato nacional de futebol vai ser realizado na próxima segunda-feira, 17 de Junho.

O Académico do Sal chega às semifinais como o primeiro lugar do grupo A, a Palmeira com vencedor do B, o Boavista da Praia liderou o grupo C, enquanto que o Derby se classificou como o melhor segundo lugar, concluída a sexta e última jornada da fase de grupos. Resultados dos jogos da sexta e última jornada, disputados hoje nas diferentes regiões desportivas do país. Grupo A: Juventude 0 – Académica do Fogo 0 e Rosariense 1 – Académico do Sal 0; Classificação: Académico do Sal (10 pontos), Académica do Fogo e Rosariense (oito pontos) e Juventude (seis pontos); Grupo B Barreirense 0 – Palmeira 2 e Varandinha 1 – Morabeza 2; Classificação: Palmeira (12 pontos), Morabeza (nove pontos), Barreirense (oito) e Varandinha (dois pontos); Grupo C: Sanjoanenses 1 – Ultramarina 1 e Derby 0 – Boavista da Praia 0 Classificação: Boavista da Praia (16 pontos), Derby (11 pontos), Ultramarina (quatro pontos) e Sanjoanenses (dois pontos).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.