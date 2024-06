Dupla cabo-verdiana volta a vencer no Torneio Continental e já está nas quartas-de-finais

A dupla cabo-verdiana de voleibol feminino de praia, constituída pelas irmãs Janine e Ludmila Varela, venceu as ilhas Maurícias no torneio olímpico em Marrocos, de apuramento para os Jogos Olímpicos Paris’2024 e qualifica-se para as quartas-de-finais.

Esta foi a segunda vitória da equipa cabo-verdiana, vencedora do Torneio da Zona II Africana, depois de eliminar na quinta-feira a sua congénere do Níger (2-0), pelo que vai jogar no sábado em jogo de acesso às meias-finais do Continental Cup de Beach Volley. Para se apurar para Paris’2024 e integrar o “Team Cabo Verde”, a dupla cabo-verdiana terá de sair vencedora neste torneio qualificativo de Marrocos. Cabo Verde conta neste momento com quatro atletas qualificados para Paris’2024, designadamente o atleta Samuel Freire (maratona), os pugilistas David Pina (51Kg) e Nancy Moreira (66kg) e o esgrimista Victor Alvares O COC deposita ainda esperanças em atletas com qualificação pendentes, como Djamila Correia e Silva, no judo, e dos nadadores Jayla Pina, nos 100 metros bruços, e Troy Pina, nos 50 metros freestyle. Os Jogos Olímpicos de Paris realizam-se de 26 de Julho a 11 de Agosto e tem assegurada a participação de 10.500 atletas, em representação de 206 Comités Olímpicos Nacionais a competirem em 28 desportos olímpicos.

