​Djamila Silva qualifica-se para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

A atleta internacional de judo e bolseira olímpica Djamila Correia e Silva, na categoria dos -52kg, está qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que decorre de 26 de Julho a 11 de Agosto. Informação avançada esta terça-feira, 25, pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), num comunicado.

Segundo o COC, a comunicação da sua qualificação foi realizada pela Federação internacional de judô e a atleta qualifica-se pelo ranking continental para os Jogos Olímpicos.

A mesma fonte sublinha que Djamila Silva tem dado cartas ao nível de torneios no continente, no último campeonato africano, que decorreu em Abril deste ano, arrecadando a medalha de prata. “A atleta tem feito um trabalho louvável a representar Cabo Verde em competições a nível mundial”.

Com esta confirmação, passam a ser cinco os atletas cabo-verdianos qualificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A delegação passa a contar com Samuel Freire no atletismo (maratona), Victor Alvares na esgrima (florete), David Pina e Nancy Moreira no boxe (51 e 66 kg, respectivamente).