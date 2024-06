Voleibol de praia: Irmãs Janice e Ludmila Varela qualificam-se para Mundial 2025 na Austrália

A dupla cabo-verdiana de voleibol de praia constituída pelas irmãs Janice e Ludmila Varela qualificou-se esta segunda-feira para o Mundial’2025 da modalidade na Austrália, ao terminar o torneio continental de qualificação olímpica, realizado em Marrocos, em quarto lugar.

Segundo informações avançadas esta tarde pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, as irmãs perderam hoje com Marrocos 2-0 e classificaram-se no quarto lugar do torneio Continental de Voleibol de praia feminino.

Refira-se que Janice e Ludmila Varela tinham sido eliminadas no domingo para os Jogos Olímpicos de Paris’2028, face à derrota no jogo das meias-finais com a Nigéria por 2-0, pelos parciais de 21-08 e 21-15.

A equipa cabo-verdiana somou três vitórias consecutivas ao deixar pelo caminho as suas congéneres do Níger, das Maurícias e do Gana.

“As irmãs Varela perderam com Marrocos (2-0) no último jogo do torneio. Mas a determinação e paixão pelo voleibol de praia não pára por aí! O seu sonho olímpico foi adiado para 2028”, finalizou o COC na sua comunicação.