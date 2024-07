Pré-estágio de preparação do Team Cabo Verde para Jogos Olímpicos Paris’2024 arrancou

​O pré-estágio de preparação do Team Cabo Verde para Jogos Olímpicos Paris’2024 arrancou este sábado, 6, na Cidade da Praia com cinco dos sete atletas qualificados, bem como treinadores, staff médico, responsáveis de media e os delegados do COC.

Segundo informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), o primeiro dia foi de informações gerais sobre os jogos e a logística, sendo que no final do dia os atletas fizeram a sessão de fotos com os equipamentos oficiais. O atleta Samuel Freire, que realiza treino de altitude no Quénia e Jayla Pina, nadadora, não vieram ao país, uma vez que vão fazer estágio no estrangeiro. De resto os pugilistas Nancy Moreira e David Pina, o esgrimista Victor Alvares, a judoca Djamila Correia e Silva e o nadador José Tati já se encontram na capital cabo-verdiana para este estágio, sendo que de 11 a 23 de Julho realizarão a segunda fase já em Parthenay-Gatine (França), município que funciona como a casa da delegação cabo-verdiana aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Deste município, o “Team Cabo Verde” vai directamente a Paris a 23 do corrente para se concentrar nos Jogos Olímpicos de Paris que se realizam de 26 de Julho a 11 de Agosto, onde está assegurada a participação de 10.500 atletas, em representação de 206 Comités Olímpicos Nacionais a competirem em 28 desportos olímpicos. A comitiva cabo-verdiana tem como Chefe de Missão, Léo Moreau.

