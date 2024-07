Paris’2024: Team Cabo Verde viaja hoje para a segunda fase do estágio em França

A comitiva cabo-verdiana para os Jogos Olímpicos Paris’2024 deixa na noite desta quarta-feira o país com destino à França, para a segunda fase do estágio para a XXXIII Olimpíada, envolto em polémica acerca do financiamento.

Segundo a presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Filomena Fortes, o “Team Cabo Verde”, nome pelo qual é conhecida a comitiva cabo-verdiana, tem um orçamento avaliado em 20 milhões de escudos suportado pela Presidência da República e empresas públicas e privadas, sem qualquer financiamento do Governo.

Esta denúncia mereceu a reacção do Governo, através do presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, ao considerar “desconexas, despropositadas e desprovidas de coerência” as declarações da líder do COC.

José Eduardo dos Santos acusou o COC de ignorar o facto de vários atletas de Cabo Verde “terem participado em provas qualificativas para os Jogos Olímpicos através das Federações Nacionais, com total suporte financeiro do Governo estando entre esses os atletas qualificados nas modalidades de atletismo, boxe e judo”.

Certo é que terminado o pré-estágio da Cidade da Praia com cinco dos sete atletas qualificados para Paris’2024, o Team Cabo Verde, segundo o chefe da missão cabo-verdiana, Leo Moreau, parte para a segunda fase do estágio, de 11 a 23 de Julho em Parthenay-Gatine (França), município que funciona como a casa da delegação cabo-verdiana para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Deste município, o “Team Cabo Verde” vai directamente a Paris a 23 do corrente para se concentrar nos Jogos Olímpicos de Paris que se realizam de 26 de Julho a 11 de Agosto.

Cabo Verde vai estar nesta competição com sete atletas, designadamente Samuel Freire, na meia-maratona, Jayla Pina e José Tati em natação, Nancy Moreira e David Pina no boxe, Victor Alvares d’Oliveira no esgrima e Djamila Correia e Silva no judo.

Integram a delegação um total de 26 elementos, dos quais os sete atletas qualificados, cinco treinadores (de boxe, esgrima, judo e natação) seis oficiais de equipa, além do chefe da missão, Léo Moreau, um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo e responsáveis da COC.

Esta é a maior delegação de sempre de Cabo Verde (sete atletas) aos Jogos Olímpicos, que arrancam no dia 26 de Julho e terminam a 11 de Agosto em Paris, onde está assegurada a participação de 10.500 atletas, em representação de 206 Comités Olímpicos.