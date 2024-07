Ciclismo: Boa Vista acolhe campeonato de Cabo Verde de estrada no próximo fim-de-semana

A ilha da Boa Vista vai receber no próximo fim de semana, nos dias 20 e 21, o campeonato nacional estrada 2024, nas disciplinas de contrarrelógio e prova de fundo.

O evento é organizado pela Associação Regional de Ciclismo da ilha em coordenação com a federação da modalidade e conta com o apoio da Câmara Municipal da Boa Vista.

A primeira prova de contrarrelógio, de 26 quilómetros, ocorre no sábado, 20, e prova de fundo, na distância de 138 quilómetros, será realizada no domingo, 21, ambas com arranque previsto às 09:00.

A competição que, segundo a organização, promete “movimentar a ilha”, terá a participação de ciclistas de todas as ilhas do país e da diáspora e tem como objetivo celebrar o desporto e fortalecer os laços entre as comunidades ciclísticas de Cabo Verde.

Em publicação na sua pagina na redes social Facebook , a Associação Regional de Ciclismo de Boa Vista pediu a compreensão e colaboração de todos na ilha, principalmente dos condutores nas estradas, devido à movimentação prevista com os treinos dos ciclistas.