​Associação Children's Trust CV vai homenagear Armindo Miranda com torneio de boxe

A Associação Children's Trust CV vai homenagear Armindo Miranda, com a realização de um torneio de boxe. O evento será este sábado e domingo, 20 e 21, no bairro de Eugénio Lima, na cidade da Praia.

O presidente da Associação Children's Trust CV, Ronivaldo Costa disse ao Expresso das Ilhas, que esta homenagem é uma forma de reconhecer todo o trabalho que Armindo Miranda tem feito pelo boxe em Cabo Verde.

“ E uma homenagem que vamos realizar, no sentido de dar um reconhecimento pelo contributo que ele tem dado para o desenvolvimento do boxe em Cabo Verde. Ele é amante de boxe e armador de ringue”, realça.

Para além de Armindo Miranda, há três árbitros de boxe que a Associação quer agraciar pelo contributo que tem dado a esta modalidade.

“A homenagem será nos dias 20 e 21 deste mês, e vai ser no sentido de fazer um torneio de boxe, onde teremos combate que contará com a participação de iniciantes e de seniores. Então, serão dois dias bem interessante”, indica.

O evento será no Polivalente de Eugênio Lima, com início agendado para às 15h00. A organização está a contar com 24 combates, sendo 12 no primeiro dia e 12 no segundo dia.

“Haverá participação de homens e de mulheres neste combate, só que temos mais participação de homens, por isso, apelamos a mais participação de mulheres no boxe, não só como atleta, mas também como amante. Boxe é uma modalidade que temos tudo a ganhar com ele, porque prende a autoestima, reflexo, agilidade e autodefesa”, sublinha Ronivaldo Costa.

No primeiro dia teremos disse que haverá combate entre os seniores e no segundo dia será com os iniciantes. “Ainda no segundo dia, faremos a entrega dos troféus e de certificados de reconhecimento, medalhas, e teremos algo especial ao homenageado Armindo Miranda”.

A Associação Children's Trust CV com sede no bairro de Eugénio Lima, tem trabalhado com crianças e jovens, na prevenção do abandono escolar, e contra a criminalidade, através de actividades desportivas, culturais, lúdicas e de lazer.