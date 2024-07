Andebol: ABC revalida título e é bi-campeão de Cabo Verde

A equipa do ABC venceu esta quinta-feira, 18, o Girassol por 28-27 no jogo da final do campeonato nacional de andebol feminino e sagrou-se campeã nacional da modalidade, referente à época 2023-2024.

Na final disputada no pavilhão Vavá Duarte, na cidade da Praia, as meninas do ABC terminaram a primeira parte a vencer por 13-12. Na etapa complementar manteve-se o equilíbrio e o ABC conseguiu vencer a partida pela diferença de um golo. No jogo para definir o terceiro lugar, a Graciosa do Tarrafal, representante de Santiago Norte, venceu o Atlético de São Vicente por 30-29. Em relação aos prémios individuais, Dayenne Alves (ABC) foi a melhor guarda-redes da prova, Maria Correia “Tchumamai” (ABC) a melhor da final, Telma Santos (Graciosa) melhor marcadora e Jessany Carvalho a melhor jogadora do campeonato. A primeira fase da prova foi disputada por cinco equipas em representação de Santo Antão, São Vicente, Santiago Sul (duas, por ser a região cuja equipa, ABC, detinha o título conquistado na temporada transacta) e Santiago Norte. Resultados dos jogos da fase preliminar: Primeira jornada: ABC 38 – Graciosa 29 e Atlético 29 – Super Estrelas 19; Segunda jornada: Atlético 30 – Graciosa 24 e Super Estrelas 19 - Girassol 36; Terceira jornada: Atlético 24 – ABC 32 e Graciosa 19 – Girassol 24; Quarta jornada: Girassol 32 – Atlético 29 e Super Estrelas 23 – ABC 30; Quinta jornada: Super Estrelas 25 – Graciosa 35 e ABC 27 – Girassol 25. Resultados dos jogos das meias-finais, 16/07: ABC 31 – Graciosa 28 e Girassol 19 – Atlético 16; Jogo de atribuição do terceiro lugar: Graciosa 30 – Atlético 29 Final: ABC Classificação da primeira fase: ABC (12 pontos), Girassol (nove pontos), Atlético (seis pontos), Graciosa (três pontos) e Super Estrelas (0 pontos).

