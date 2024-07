​Presidente da República estará na abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris

O Presidente da República, José Maria Neves, desloca-se esta quarta-feira, 24, a França, onde participará, na sexta-feira, 26, na Abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, que terá lugar no rio Sena.

Segundo uma nota da Presidência da República, o Chefe de Estado vai representar o país e apoiar, pela primeira vez ao mais alto nível, a maior delegação cabo-verdiana de sempre naquela que é considerada a mais emblemática competição desportiva mundial.

Logo à chegada a Paris e à margem das cerimónias oficiais dos Jogos Olímpicos, José Maria Neves participará, na tarde desta quinta-feira, 25, na Cimeira «Sport et Développement durable», a convite do seu homólogo francês, o Presidente Emmanuel Macron e do Presidente do Comitê Olímpico Internacional, COI, Thomas Bach.

Para a mesma fonte, o evento revela-se uma excelente oportunidade para celebrar o desporto e os seus valores em benefício das gerações futuras. Da Cimeira deverá sair o “Acordo de Paris para o Desporto e o Desenvolvimento Sustentável”.

Ainda antes da Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o Mais Alto Magistrado da Nação receberá a Delegação Olímpica de Cabo Verde, na manhã de sexta-feira, na Embaixada de Cabo Verde em França, e participará na recepção oferecida pelo Presidente da República Francesa.

No sábado, último dia da visita, o Chefe de Estado presidirá a cerimónia de Abertura da Casa de Cabo Verde, “projectada para celebrar a cultura nacional e divulgar as potencialidades do país nesta que é a maior montra do desporto mundial”.

Antes da partida da delegação olímpica cabo-verdiana para a França, recorde-se, José Maria Neves recebeu os seus integrantes e entregou a Bandeira nacional aos atletas que vão estar e competir por Cabo Verde, num momento de grande simbolismo e união do país.

O Chefe de Estado apela a toda a Nação, as ilhas e a vasta diáspora, a estar unida e apoiar, com a sua energia positiva, o team Cabo Verde que dignamente representa o país.

Na ocasião, o Presidente da República apelou aos atletas, equipa técnica e responsáveis do Comité Olímpico a absorverem o espírito Olímpico e a participarem activamente no evento mundial, considerando que, nestas horas, Cabo Verde deve levantar bem alto a sua bandeira.

Cabo Verde vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris, com sete atletas, designadamente Samuel Freire, na meia-maratona, Jayla Pina e José Tati em natação, Nancy Moreira e David Pina no boxe, Victor Alvares d’Oliveira no esgrima e Djamila Correia e Silva no judo. Integram ainda a delegação um total de 26 elementos, dos quais os sete atletas qualificados, cinco treinadores (de boxe, esgrima, judo e natação) seis oficiais de equipa, além do chefe da missão, Léo Moreau, um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo e responsáveis da COC.