​Comité Olímpico Cabo-verdiano realiza Festival Olímpico

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) vai realizar esta sexta-feira, 26, o Festival Olímpico, na Praça Center em Palmarejo, por ocasião da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Neste evento, o COC vai transmitir a cerimônia de abertura ao vivo na tela principal da praça para dar aos cabo-verdianos a oportunidade de celebrar e apoiar o nosso país neste evento de reconhecimento internacional.

Também o COC pretende fazer demonstrações desportivas e actividades divertidas durante a tarde.

Conforme a mesma fonte, este evento é uma oportunidade de fazer parte da história da participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Paris.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos terá início às 15h30 e termina às 20h00. O Comité Olímpico Cabo-verdiano avisa que terá um stand, tal como os seus parceiros nacionais.

O Ecocentro comunitário de São Francisco estará presente no evento para sensibilizar o público para a reciclagem. A promoção de desportos electrónicos será realizada através do stand do Torneio Tubaron.

De lembrar que Cabo Verde está nos Jogos Olímpicos de Paris, com sete atletas, designadamente Samuel Freire, na meia-maratona, Jayla Pina e José Tati em natação, Nancy Moreira e David Pina no boxe, Victor Alvares d’Oliveira no esgrima e Djamila Correia e Silva no judo.

Integram ainda a delegação um total de 26 elementos, dos quais os sete atletas qualificados, cinco treinadores (de boxe, esgrima, judo e natação) seis oficiais de equipa, além do chefe da missão, Léo Moreau, um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo e responsáveis da COC.

O Presidente da República, José Maria Neves, já está na França, para participar na Abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.