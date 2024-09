Campeonato Nacional Militar ultrapassou todas as expectativas - CEMFA

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) disse hoje, na cidade da Praia, que a primeira edição do Campeonato Nacional Militar cumpriu, “na plenitude”, o seu objectivo e ultrapassou todas as expectativas em termos de organização.

António Duarte Monteiro fez essa afirmação no discurso de encerramento da primeira edição do Campeonato Nacional Militar, nas modalidades de atletismo, judo e boxe, que decorreu de 25 a 30 deste mês na capital do país, sob o lema “Unidos na promoção da saúde mental através do desporto”.

O responsável máximo da instituição castrense cabo-verdiana acrescentou ainda que foram cumpridos os desideratos a nível da união e espírito de corpo, conivência e estreitamento dos laços de camaradagem entre militares.

Durante o seu discurso, Duarte Monteiro assumiu o compromisso das Forças Armadas com o desporto, independentemente da modalidade e prática, por fazer parte da rotina dos militares e por contribuir para o bem-estar e saúde mental.

“A prática do desporto não é apenas uma actividade recreativa, ou um espaço de competitividade, é, sobretudo, uma tarefa que estimula a forma de manter a preparação combativa a nível físico, comportamental e organizacional”, explicou.

Esses atributos, apontou o contra-almirante, contribuem para o fortalecimento do sentimento patriótico e proficiência profissional como vector fundamental da educação integral do militar.

Por isso, António Duarte Monteiro reiterou a aposta contínua das Forças Armadas no desporto por constituir um factor aglutinador, disciplinador e promotor dos valores propalados pela instituição.

“Tais quais a honra, o espírito de corpo, de sacrifício, a capacidade de superação, o transcender das capacidades e sã competitividade”, precisou o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

A primeira edição do Campeonato Nacional Militar decorreu no Estádio da Várzea, com as provas de atletismo (100 metros 1500, 5000 e salto em altura) e o Pavilhão Vavá Duarte, que vai receber as modalidades de judo (-69 e -77 kg) e boxe e nas categorias de (categorias 57-63,5kg; 63,5-71kg; 71-80kg; 80-92kg).

Os vencedores vão representar Cabo Verde na 2ª edição do Campeonato Africano Militar, previsto para o período de 18 a 30 de Novembro, em Abuja, na Nigéria.