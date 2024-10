Académica do Porto Novo promete equipa competitiva para recuperar título de campeão

​A Associação Académica do Porto Novo vai apostar, esta temporada, numa equipa competitiva para recuperar o título regional de futebol em Santo Antão Sul que lhe foge há duas temporadas. Quem o diz é o presidente do clube, Luís Gonzaga.

O líder da Académica do Porto Novo afirma que a sua direcção tem-se preocupado em manter o equilíbrio desportivo e financeiro do clube, "tendo sempre presente o propósito da equipa competir para ganhar todas as provas em que participa".

A Académica do Porto Novo enfrenta um jejum de duas temporadas, depois de ganhar o título regional por dez temporadas consecutivas

"O clube está a apostar numa equipa competitiva para conquistar o ceptro nesta época", assegura.

Para a temporada 2024 – 2025, estão inscritos sete clubes nesta região desportiva, destaque para o regresso do Sporting e do Tarrafal, que estiveram ausentes na temporada passada, e a ausência do Inter.

As competições devem arrancar em Dezembro, com a conclusão das obras no Estádio Municipal do Porto Novo.