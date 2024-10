Varanda sagra-se campeão do campeonato regional de veteranos em Santiago Sul

A equipa do Varanda sagrou-se, este sábado, campeã do campeonato regional de futebol de Santiago Sul de veteranos, referente à época 2021-2022, ao vencer, no jogo da final, a formação do Brasil por 1-0.

O avançado Drogba foi o herói do jogo ao apontar o único golo do jogo. No final da partida foram entregues os troféus para a equipa campeã (Varanda), vice-campeão ( Brasil), Fair Paly (Reencontro), Melhor Marcador (Ny – Reencontro) e Melhor guarda-redes (Nelo – Achadinha).



O prémio de melhor jogador da prova foi repartido por Watch (Brasil) e Tigana ( Varanda), por decisão da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul.



O Varanda conquista assim o seu segundo título regional de Santiago Sul de veteranos.



A Achadinha é a equipa mais titulada, com quatro troféus, seguida do Qatar, com três.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.