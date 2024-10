Natação: Wilina Jules-Marthe ganha três medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato Africano

A jovem nadadora cabo-verdiana Wilina Jules-Marthe conquistou três medalhas de ouro e uma de prata na sua primeira internacionalização no Campeonato Africano de Nação da Zona II que se encerra esta quarta-feira em Acra, Gana.

Atleta residente em França, onde representa o clube de Metropole, Wilina Jules-Marthe, de acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Natação, já soma quatro medalhas, das quais três de ouro, nos 200 metros livres, 50 metros costas e 100 metros livres e uma de prata nos 200 metros livres.

Cabo Verde participa no Campeonato Africano de Natação da Zona II com uma delegação composta por 11 nadadores (residentes e da diáspora), um treinador e um dirigente federativo.

A prova, de acordo com a organização, conta com o concurso de atletas em representação de países integrantes da Zona II, designadamente Cabo Verde, Benim, Camarões, Costa do Marfim, Burkina Faso, Gâmbia, Gana, Gabão, Guiné Bissau, Guiné Conacri, Guiné Equatorial, Mali, Níger, Nigéria, República Centro Africana, R D Congo, Senegal, Serra Leoa.